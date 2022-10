Previsão do signo de Câncer para hoje, 26 de outubro

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua permanece em Escorpião, enfatizando a importância de deixar a intuição falar mais alto, dar atenção às tensões que têm surgido, principalmente após o Eclipse Solar em Escorpião que ocorreu ontem (25/10). Você pode se sentir mais indisposto, principalmente na parte da manhã, em que a Lua forma aspectos tensos com Urano e Saturno. Tente se recolher e não fazer muitas programações que necessitem de uma postura mais extrovertida. Esse é um momento para olhar para as questões do dia-a-dia que precisam ser resolvidas, e buscar mais fluidez. O Eclipse tem seu efeito reverberado por dias, por isso, essa semana tende a ser marcada por angústias e frustrações, evidenciando padrões que não dão mais certo e ciclos que precisam ser finalizados. Além disso, lembre-se de validar seus próprios sentimentos e sua intuição, isso pode te ajudar a mudar a forma como você tem compreendido as coisas.As pessoas cancerianas possuem uma sensibilidade muito forte, que pode ser ampliada para todas as áreas da vida com a influência do Eclipse em Escorpião. No trabalho, podem surgir pequenos conflitos de interesse ou mesmo a sensação de estar ficando para trás em relação às outras pessoas. Lembre-se de seus desejos e propósitos, e perceba que se comparar não te leva a lugar algum.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.