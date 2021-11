Previsão do signo de Câncer para hoje, 26 de novembro

Hoje a Lua começa o dia transitando por Leão. A influência desse signo nos ajudou a terminar essa semana com vontade de aproveitar o fim de semana. Porém, esse signo também nos deixa mais irritados e impacientes. Entre as 13 e as 23 horas a Lua fica fora de curso, indicando um momento em que nos sentimos confusos, além de aumentar a probabilidade de imprevistos e desentendimentos. Após esse horário, a Lua ingressa em Virgem, e devemos ter muito cuidado com a forma de reagir a situações que saírem do controle, porque tendemos a querer controlar as coisas e pessoas à nossa volta quando a Lua ingressa nesse signo. A organização e a estabilidade são necessidades despertadas pela influência desse posicionamento, mas caso essas energias não sejam bem integradas, podemos agir de forma arrogante.

Signo de Câncer hoje

A oposição que está se formando entre a Lua e Netuno pode despertar pressentimentos incômodos, que te levam a tomar atitudes extremistas. Saiba que, por mais que você seja uma pessoa muito intuitiva, é necessário analisar a situação por vários ângulos antes de formular uma opinião definitiva.



