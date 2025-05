Previsão do signo de Câncer para hoje, 26 de maio

A Lua segue seu caminho nos últimos respiros do ciclo anterior. Hoje, ainda em sua fase escura, ela convida ao silêncio, à introspecção e à escuta do que pulsa por dentro. Pode ser um bom dia para recolher os cacos, reconhecer o que está encerrando e cuidar das suas emoções com mais gentileza.

Pela manhã, a Lua ainda caminha por Touro e encontra Urano, o que pode trazer um despertar sensível: alguma notícia, lembrança ou sensação inesperada pode mexer com você. A partir das 14h21, a Lua entra em Gêmeos e, aos poucos, o ar começa a circular, trazendo mais leveza e conexão com o que está por vir. Logo ela se alinha a Saturno, pedindo responsabilidade com o que se comunica e comprometimento com o que se sente.

Ao anoitecer, a mente se aquece com a Lua em conjunção com Mercúrio e este, por sua vez, faz um contato fluido com Netuno. As palavras podem ganhar poesia, as ideias podem inspirar, e a sensibilidade pode se transformar em entendimento.

Começamos a semana com uma energia voltada ao cuidado, à escuta profunda e ao acolhimento dos nossos mundos internos. Não é hora de se cobrar produtividade, mas de se tratar com mais gentileza. Um novo ciclo está prestes a começar... e ele pede presença, não pressa.

Signo de Câncer hoje

Existe um chamado sutil ecoando aí dentro... algo como uma vontade de aprender, crescer ou partir rumo ao desconhecido. Mesmo que silencioso, ele está ficando mais forte. Se algo te inquieta é porque já não cabe mais onde você está. Escute com carinho esse movimento interno.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.