Previsão do signo de Câncer para hoje, 26 de maio

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua estará transitando pelo signo de Áries durante todo o dia, o que nos faz sentir mais dispostos para resolver o que for preciso. Apesar disso, também ficamos mais ansiosos e impacientes quando o planeta regente das emoções (a Lua) se encontra no primeiro signo do zodíaco. Além disso, esse astro formará um sextil com Saturno em Aquário no fim da tarde, às 18 horas. Esse aspecto te ajuda a enxergar melhor quais são as prioridades que você deve definir neste momento - lembre-se que tudo aquilo que você direciona a sua energia é algo importante. Por outro lado, será preciso ter cuidado para que suas emoções não falem mais alto, principalmente caso alguém 'pise no seu calo' hoje. Os gatilhos que te fazem sentir raiva ou chateação precisam ser resolvidos consigo mesmo - as outras pessoas apenas te ajudam a perceber esta necessidade.Neste momento, em que a Lua e Marte estão transitando pelos primeiros graus do signo de Áries, a intensidade emocional pode acabar te levando a agir de forma precipitada. Por isso, direcione sua energia para fazer o que for preciso de forma prática, movimente o corpo e aja com coragem ao longo do dia.