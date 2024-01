Previsão do signo de Câncer para hoje, 26 de janeiro

Temos uma Lua generosa no Céu. Uma Lua Cheia - de coragem, força e determinação - Não permita que o outro apague a sua luz. Se vista de autoconfiança e não deixe ninguém amedrontar o seu coração. Coloque suas garras de fora e não se importe com a opinião de outras pessoas. O que importa é o seu coração, pois é lá que mora sua verdade. Seu coração é certeiro. ele sabe o que quer e aonde quer chegar, seja leal às suas vontades e desejos. No período da tarde, esse Leão se prepara para um embate, ou seja, Lua e Urano se encontram num aspecto desafiador, tente não descontar sua frustração no outro. Controle sua raiva e o seu orgulho. Não deixe que seu Leão interno, irado, saia destruindo tudo cegamente. Tudo que essa Lua quer de você é que você tome o controle da sua vida e aprenda assumir as responsabilidades por suas ações. Dome esse leão selvagem com sua força sutil. E se liberte dos espaços, situações ou pessoas que querem te empurrar do palco. E a boa notícia é que Mercúrio e Marte se encontram no signo de Capricórnio, defenda suas ideias sem medo. É sobre pensar e agir. Estão preparados para essa sexta-feira calorosa?

Signo de Câncer hoje

O que estava estagnado na sua vida agora vai andar, especialmente questões financeiras. Pode ser que hoje aquele cliente diga sim. Aproveite as oportunidades, sinto que no final do mês ou no início de fevereiro, você vai ganhar uma renda extra. Esteja aberto(a) as possibilidades!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.