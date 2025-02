Previsão do signo de Câncer para hoje, 26 de fevereiro

Mesmo em clima de Carnaval, estamos sob uma energia espiritualizada. O dia pede preparo para um novo ciclo, e Saturno em Peixes nos lembra que não adianta fugir da realidade. Há muitas fantasias e enganos no ar, mas o chamado é para manter os pés no chão. A Lua, ainda em Aquário, faz um aspecto desafiador com Urano, trazendo reviravoltas inesperadas e mudanças abruptas de planos.



Não há mais nada a ser feito até a Lua Nova em Peixes. Agora, só é preciso deixar ir. Solte o que não faz mais sentido, desapegue do que já cumpriu seu propósito e confie no fluxo. O novo só chega quando há espaço para recebê-lo.



O que você ainda está segurando que já poderia ter soltado?

Signo de Câncer hoje

Você já passou por uma grande limpeza emocional, mas ainda precisa soltar os últimos apegos. Algumas coisas não precisam de fechamento, só de aceitação. Confie no processo de renascimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.