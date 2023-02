Previsão do signo de Câncer para hoje, 26 de fevereiro

Signo de Câncer hoje

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

Hoje o dia começa com a Lua em Touro, formando uma quadratura com Saturno em Aquário. Esse aspecto pode nos deixar um pouco pessimistas e melancólicos, reclamando sobre tudo que acontece ao redor. A sensação de solidão ou de confusão mental pode ser intensa no começo do dia, e é importante buscar apoio em quem você ama. A partir das 13 horas, a energia se torna mais leve e extrovertida, com a entrada da Lua em Gêmeos. A influência geminiana proporciona momentos de lazer cercados de risadas, bate-papo e diversão. Aproveite a parte da tarde e da noite para se encontrar e confraternizar com os amigos e a família.O aspecto que a Lua forma com Saturno hoje de manhã pode fazer com que você se sinta solitário, mas é importante não se isolar. Converse com amigos ou familiares em quem você confia. Essa partilha pode te ajudar a liberar emoções e a ver a situação por uma perspectiva diferente.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.