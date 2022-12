Previsão do signo de Câncer para hoje, 26 de dezembro

Signo de Câncer hoje

A semana está se iniciando com a passagem da Lua por Aquário, o que nos ajuda a refletir sobre as realizações de ano novo de forma mais livre e original, sem nos preocupar tanto com o que os outros vão pensar. Celebrar a vida e a possibilidade de recomeçar pode ser considerado um ritual moderno e, como tudo aquilo que acreditamos tem muita força, as energias desse momento são propícias para transformações. Por isso, fazer um balanço de tudo o que vivemos, e estabelecer as metas para o ano que se aproxima é uma tarefa muito importante para essa próxima semana. Para que as transformações que estamos buscando sejam efetivas, será preciso nos libertar de tudo aquilo que não faz mais sentido em nossas vidas. Reflita sobre suas realizações de ano novo pensando não somente no que você deseja conquistar, mas também nos hábitos, pensamentos e relacionamentos que precisam ser ressignificados ou finalizados em 2023.Lembre-se de alinhar suas expectativas para o próximo ano com quem você divide sua rotina, mas tenha também suas próprias metas pessoais, tendo em mente seus sonhos mais profundos.