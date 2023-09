Previsão do signo de Câncer para hoje, 25 de setembro

A semana inicia com um aspecto promissor. Mercúrio, o negociador do Olimpo, voa alto e firma uma parceria com o deus dos deuses, Júpiter. Serão dias marcados por ideias brilhantes, clareza mental e expansão do saber.

Aproveite para ouvir pessoas sábias, buscar conhecimento e expandir as fronteiras. Tudo que você aprender sob esse aspecto será uma benção. Sua mente estará mais criativa do que nunca, portanto, anote suas ideias, comunique, faça ofertas, acordos, lance um produto, escreva um texto, publique. Está super favorável para trâmites burocráticos e jurídicos, organização de viagens e entrevistas de emprego.

A semana começa com muito movimento, trocas e uma dose extra de otimismo. Aproveite para apontar a seta dos seus desejos para alvos distantes. E mesmo que você não saiba para onde ir, nem o que fazer, Júpiter e Mercúrio apontam o caminho a seguir. Nada vai te impedir de caminhar. É a chance de um novo começo, você só precisa se libertar de velhas atitudes e de tudo que não é benéfico para você. Faça escolhas sem culpa. Acorde para novas possibilidades.

Assuntos relacionados

Câncer

Canceriano (a), a sua semana começa com uma sintonia especial entre Mercúrio e Júpiter, e sua comunicação pode trazer muitas conexões e abrir muitas portas. Você vai saber falar a palavra certa, para a pessoa certa e, na hora certa, por isso, aproveite a segunda-feira para sentar-se na cadeira e se dedicar às atividades relacionadas à comunicação, publicação e divulgação.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.