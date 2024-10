Previsão do signo de Câncer para hoje, 25 de outubro

Estamos em uma semana de Lua Minguante, um momento poderoso para finalizar ciclos e fazer limpezas em todos os níveis — energéticos, físicos, emocionais e mentais. É tempo de soltar o que não serve mais, cortar laços com o que não te acrescenta, e permitir que as transformações aconteçam. Mas é importante ter cuidado com as palavras.



A Lua em Leão tensiona Mercúrio em Escorpião, o que pode trazer conflitos de comunicação. As palavras têm peso extra agora, podendo ferir e criar mal-entendidos. Há mensagens nas entrelinhas, então fique atento(a) tanto ao que você diz quanto ao que escuta. Reflita antes de falar.



A interação da Lua com Júpiter também pede cautela com os excessos. Evite falar demais, expor tudo o que está em sua mente ou exagerar na comunicação. O silêncio pode ser mais sábio do que muitas palavras nesse período. Essa é a oportunidade de exercitar o discernimento e escolher o que merece ser compartilhado.

Signo de Câncer hoje

O período pede atenção às suas finanças e questões relacionadas à autoestima. É uma boa oportunidade para revisar sua relação com o dinheiro e desapegar de crenças limitantes sobre o seu valor pessoal. Nos relacionamentos afetivos, seja cauteloso(a) com o que fala, para não ferir quem você ama.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.