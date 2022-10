Previsão do signo de Câncer para hoje, 25 de outubro

Signo de Câncer hoje

Essa terça-feira (25/10) é marcada por um Eclipse Solar em Escorpião. Neste momento, a Lua e o Sol estão se alinhando do ponto de vista da Terra, e esse alinhamento ocorre em conjunção com o Nodo Sul que está em Escorpião, formando um Eclipse Solar Muito poderoso. O encontro da Lua com o Sol e Vênus, em um contexto de Eclipse, promete mexer com nossos sentimentos e relacionamentos. Esse trânsito marca um momento muito importante do ano, e pode trazer questões do passado à tona, além de evidenciar a necessidade de desapego. A vida está te convidando a abrir espaço para o novo, tanto nas coisas materiais quanto em se tratando de relacionamentos que não fazem mais sentido. É preciso tirar um momento para se recolher e perceber as coisas que precisam de mudanças. Reconheça seu valor e o merecimento de tudo aquilo que você tem conquistado, e se permita desfrutar da vida. A temporada escorpiana é muito intensa, e nos relembra da necessidade de cuidar do corpo, da mente e da espiritualidade.O Eclipse em Escorpião pode fazer com que as pessoas de Câncer tenham pensamentos mais intrusivos ao longo do dia, por conta da emotividade gerada pelo fenômeno. Cuidado para não agir de forma impulsiva e tente sempre dialogar sobre o que você vem sentindo ou te afetando.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.