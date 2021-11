Previsão do signo de Câncer para hoje, 25 de novembro

Signo de Câncer hoje

Durante os últimos estamos sendo influenciados pelas energias do eclipse que aconteceu em Touro na semana passada. A influência desse signo deixa cada vez mais evidente a necessidade de harmonizar nossa vida, em todos os aspectos possíveis. Como esse signo é relacionado aos prazeres, é importante dar uma atenção especial para a casa nesse momento, porque é o lugar que mais temos ficado durante o isolamento social. Porém, nesse momento em que a Lua está transitando por Leão, tendemos a reagir de forma impaciente, o que surtindo o efeito contrário, gerando discussões. Para que você não se sinta frustrado, é necessário fazer um esforço para não perder a razão nos momentos em que os sentimentos estiverem à flor da pele.Os cancerianos tendem a se cobrar demais e a se sentir irritados, devido à oposição que a Lua está fazendo com Saturno hoje. A influência de Saturno pode fazer com que você tente esconder seus sentimentos, mas isso faz com que eles se intensifiquem (é o mesmo quando alguém fala para não pensar em algo, apenas gera o efeito contrário).