Previsão do signo de Câncer para hoje, 25 de maio

No dia 10 deste mês, Júpiter ingressou em Áries e ontem Marte também ingressou neste signo - o que exalta as características arianas. Nesse momento, você se sente impulsionada a fazer as mudanças necessárias para transformar os pontos que não estão te agradando em sua vida. Porém, como Mercúrio estará retrogradando desde o dia 10, será preciso ter muita cautela para não 'meter os pés pelas mãos' e se perder no caminho, buscando cegamente um objetivo sem considerar todo o contexto da situação. Por isso, tenha cuidado com o excesso de orgulho e com a vontade de controlar as coisas - isso pode acabar causando novos problemas em seus relacionamentos.Os nativos de Câncer são especialmente influenciados pelo trígono que está acontecendo entre Mercúrio e Plutão. Por isso, você deve ter paciência consigo mesmo em relação a tensão interna que está sentindo. Não se sinta culpado por não ter todas as respostas nesse momento.