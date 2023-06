Previsão do signo de Câncer para hoje, 25 de junho

Signo de Câncer hoje

Os astros pedem por um domingo de descanso e diversão. Com o Sol conjunto a Mercúrio, todas as atividades mentais, os jogos e conversas leves são favorecidos, assim como os programas feitos com amigos. Em geral, a saúde de todos está boa, e para ter ainda mais disposição é interessante o consumo de alimentos afrodisíacos, como pimentas, canela, frutas vermelhas e gengibre. Tudo aquilo que tem a ver com bons hábitos, como a ingestão de água, prática de exercícios físicos, sono de qualidade e alimentação balanceada, atrairá a sua atenção, devido a um bom aspecto entre o Sol e Saturno. Cuidado com comentários sobre a vida dos outros, porque isso pode gerar desentendimentos e mágoas. Aliás, é possível vivenciar situações que lembrem ressentimentos, problemas do passado.Com o Sol em seu signo e a Lua em Virgem, você se sentirá mais focado e determinado a alcançar seus objetivos. Aproveite essa energia para cuidar de si mesmo e se organizar melhor. Em casa, sua atenção aos detalhes será valorizada, portanto esteja disponível para ajudar amigos e parentes que podem estar precisando de você nesse exato momento. Tente cuidar das "rotinas de higiene" do seu relacionamento: aquelas coisas que a gente precisa fazer de tempos em tempos para garantir que o amor esteja sempre verde, crescendo e florescendo. Seja gentil, compartilhe tarefas, deixe a pessoa saber que é amada através de pequenos atos de serviço da sua parte.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.