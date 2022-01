Previsão do signo de Câncer para hoje, 25 de janeiro

Signo de Câncer hoje

Hoje é um dia muito poderoso, que movimenta muitas energias. No início da madrugada a Lua ingressa em Escorpião, signo conhecido por ser um dos mais intensos do zodíaco, e logo depois entra na fase minguante. É interessante prestar atenção nos sonhos desta noite e nos insights que estão vindo à tona, porque as energias escorpianas evidenciam o poder da intuição. Neste momento, as situações que se desenrolarem te direcionam a perceber aquilo que precisa ser liberado e superado em sua vida, para que você se purifique dessas coisas que estão dificultando o seu processo de evolução - pessoal e profissional. Essas adaptações de hábitos diários requerem determinação e perseverança.Aqueles pontos que você vem repensando nos últimos dias tendem a se evidenciar neste momento, com a influência da Lua minguante em Escorpião que acontece hoje. Como este é um signo de água assim como Câncer, você tende a se sentir mais sensível a tudo que acontece ao seu redor - por isso, é importante se manter mais reservado hoje.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.