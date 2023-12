Previsão do signo de Câncer para hoje, 25 de dezembro

A magia do Natal será reforçada com a perfeita sintonia entre Vênus e Netuno. Viva o amor, pois o amor está no ar com doses super elevadas de intuição e espiritualidade. Aproveite o clima fraternal, doce e gentil e viva os encontros da melhor forma. Hoje é dia de celebrar a vida.

Signo de Câncer hoje

Vênus e Netuno estão em harmonia e trazem muita inspiração e harmonia para o seu dia, aproveite essa energia criativa e reflita sobre seus objetivos e planos futuros. Hoje é dia de focar nos seus sonhos e aspirações para o próximo ano. Não se acanhe, sonhe alto.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.