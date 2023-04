Previsão do signo de Câncer para hoje, 25 de abril

Signo de Câncer hoje

A energia da terça-feira é influenciada pela Lua em Câncer, que pode trazer à tona questões do passado, feridas familiares e inseguranças. É um momento propício para olhar para esses aspectos e buscar a cura necessária para seguir em frente de forma mais leve e consciente. Além disso, a Lua forma um sextil com Mercúrio Retrógrado em Touro às 20h30, estimulando a reflexão e a comunicação introspectiva. O Sol em Touro também forma um sextil com Saturno em Áries durante todo o dia, pedindo constância e responsabilidade na construção de nossos sonhos na realidade atual. É importante plantar sementes e cuidar delas diariamente, para colher os frutos no futuro.A Lua está em seu signo, trazendo à tona suas emoções mais profundas. É um momento propício para cuidar de si mesmo, nutrir-se emocionalmente e buscar segurança. O sextil entre a Lua e Mercúrio Retrógrado pode ajudar a refletir sobre questões do passado e trazer clareza para tomadas de decisões.