Previsão do signo de Câncer para hoje, 24 de setembro

O dia começa sob uma quadratura entre a Lua, Mercúrio e Netuno, trazendo um ar de confusão emocional. É um momento exige cuidado nas trocas e conversas; você pode sentir as emoções um pouco nebulosas, então evite tirar conclusões precipitadas. Mais tarde, a Lua entra no signo de Câncer, iniciando sua fase minguante. Câncer é um signo de grande imaginação, mas cuidado para não se perder em histórias criadas pela sua mente.



Nesse clima, Mercúrio faz um aspecto harmonioso com Urano, agitando ainda mais seus pensamentos. Apesar da confusão, esse trânsito pode trazer uma ideia interessante e criativa. Que pensamentos estão surgindo por aí? Fique atento, pois uma informação pode ser valiosa e mudar a perspectiva de como você vê as coisas. Aproveite o momento para acolher novas possibilidades, mas sem deixar a mente te enganar com ilusões.

Signo de Câncer hoje

O dia começa com você tentando equilibrar emoções confusas e desencontros em conversas. Quando a Lua entra no seu signo, iniciando a fase minguante, você se sentirá mais vulnerável, mas também intuitivo. Mercúrio e Urano podem trazer insights surpreendentes sobre como se expressar com mais autenticidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.