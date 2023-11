Previsão do signo de Câncer para hoje, 24 de novembro

Marte reinou absoluto no signo de Escorpião e agora chega entusiasmado e otimista no signo de Sagitário, pronto para alcançar as metas e transpor os limites. A partir de hoje, o campo de batalha de Marte são as ideias. Até o dia 4 de janeiro você precisa direcionar sua energia com foco e sabedoria.

Nesse momento você está buscando consciência, entendimento e compreensão. E você precisa compreender o algo que quer alcançar. Estamos em um movimento muito intenso energeticamente. Tudo que você está cultivando cresce.

Câncer

Imagino que você tenha uma certa mania de deixar o trabalho acumular, ou então, que superestime sua capacidade de cumprir com todos os compromissos que gostaria. Mas não. Até 04/01/24 é hora de rever suas prioridades e focar nas atividades que estão te levando para algum lugar melhor. Prepare o terreno e seja mais objetivo(a).

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.