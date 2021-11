Previsão do signo de Câncer para hoje, 24 de novembro

Signo de Câncer hoje

A temporada sagitariana se iniciou nos minutos finais da última segunda-feira (22). Além de ser considerado um signo de fogo, Sagitário também é caracterizado por sua natureza mutável. Essa denominação está relacionada com o papel que esse signo desenvolve na natureza. O momento em que o Sol ingressa em Sagitário representa, na prática, o fim outono no hemisfério norte e o fim da primavera no hemisfério sul. Por isso, as energias desse signo marcam um momento de transição, que é cheio de espontaneidade, renovação e adaptabilidade. Todos esses efeitos podem ser observados na natureza, mas também são processos que acontecem internamente. A presença do Sol em Sagitário nos desafia a viver de forma mais leve e expansiva, nos dando a oportunidade de desapegar do que for preciso para crescer como pessoa.Hoje a Lua fica fora de curso até as 13 horas, o que indica que o período da manhã será menos produtivo para os cancerianos. Tente deixar as tarefas mais complexas para a parte da tarde, porque a entrada da Lua em Leão fará com que você se sinta mais disposto e confiante para fazer o que for necessário.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.