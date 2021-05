Previsão do signo de Câncer para hoje, 24 de maio

Hoje a Lua está transitando pelos primeiros graus de Escorpião, o que aflora nossas emoções e aguça a percepção, tornando possível perceber com mais clareza aquilo que não é óbvio para outras pessoas. O desafio desse posicionamento se relaciona com o desequilíbrio psicológico que pode ser causado por essa amplificação dos sentimentos. Quando isso é somado ao ângulo que o Sol em Gêmeos está fazendo com Júpiter em Peixes nesse momento, nosso lado mais extravagante se torna evidente. Com as emoções mais evidentes, fazemos o que está ao nosso alcance para evitar sentimentos negativos. Tudo aquilo que proporciona prazer é buscado de forma impulsiva, de acordo com o ponto fraco de cada um. Sendo assim, é preciso ter cuidado com todos os tipos de excesso: gula, luxúria, ambição, vitimização e prepotência. Além disso, o aspecto tenso que está se formando entre Marte em Câncer e Netuno em Peixes desperta ideias contraditórias. Não tome decisões com base em pensamentos momentâneos.

Signo de Câncer hoje

Toda a conjuntura astrológica atual te faz olhar para si mesmo e seus sentimentos, queira você ou não. Essa hipersensibilidade gera chateações com mais facilidade, porque você se ofende com ou sem provocação. Saiba diferenciar os conflitos que merecem o seu gasto de energia e aqueles que podem ser relevados.



