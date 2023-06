Previsão do signo de Câncer para hoje, 24 de junho

Signo de Câncer hoje

Dia marcado por inseguranças e pequenos fantasmas do passado. Acontece que Saturno, Senhor do Tempo, que está em seu movimento retrógrado por Peixes, hoje faz oposição com a Lua, que fala sobre nossos instintos e emoções, no signo de Virgem. Ao mesmo tempo em que nos cobramos por dar conta de todas as tarefas com as quais nos comprometemos, nossa consciência nos leva a encarar o fato de que é impossível dar conta de tudo. O que você está deixando de fazer por estar tão atribulado? Com quem você deixa de ter contato por trabalhar tanto? A mensagem é que nem tudo é sobre dinheiro e o que você pode comprar, mas também sobre presença, aquilo que você pode fazer, o que pode despertar no outro. Ficar em casa é uma boa pedida, porque Júpiter favorece escolhas aconchegantes e familiares. Me siga no Instagram @brendanorinA Espiritualidade tem cobrado de você mais foco e disciplina. Não adianta apenas ter uma boa conexão com seus Deuses de devoção, é preciso colocar tudo isso em prática. Não se assuste caso alguém de sua família apareça com algum tipo de lição de moral. Será um dia gostoso, perfeito para ambientes confortáveis e guloseimas.