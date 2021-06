Previsão do signo de Câncer para hoje, 24 de junho

Hoje o dia começa com a Lua adentrando o signo de Capricórnio, o que nos ajuda a recuperar a determinação que vai se perdendo com a aproximação do fim de semana. As energias capricornianas configuram um bom momento no trabalho, para resolver as pendências que se acumularam durante os últimos dias e cumprir as tarefas com disciplina e foco. Aproximadamente às 16 horas, a Lua entra na fase crescente enquanto transita por esse signo, alimentando nosso potencial para crescer profissionalmente e financeiramente nesse período lunar que se inicia. Porém, a racionalidade de Capricórnio é oposta à idealização de Câncer, onde se encontra o Sol nesse momento. Por isso, devemos ter cuidado com possíveis decepções, que podem ser compreendidas como um grande problema. Apesar de ser difícil lidar com a quebra de expectativas, é preciso aprender a deixar o mundo dos sonhos de lado para encarar a vida como ela é conquistar nossas metas no mundo real. Essa é a lição que essa tensão entre o Sol e a Lua traz, e é necessário estar aberto para receber esse aprendizado, porque a negação e o vitimismo apenas tornam o processo mais difícil.

Signo de Câncer hoje

Capricórnio é o signo oposto complementar de Câncer, o que significa que um dos maiores desafios para o seu processo de evolução é aprender a ser mais racional e firme, sabendo impor seus limites e estabelecer suas prioridades. A lunação que está acontecendo em Capricórnio representa um convite para essa reflexão.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.