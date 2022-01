Previsão do signo de Câncer para hoje, 24 de janeiro

Signo de Câncer hoje

Nesta segunda-feira, a Lua continua transitando por Libra, signo que ativa a nossa diplomacia e nos ajuda a resolver o que for preciso de forma mais harmoniosa. Esse posicionamento lunar também indica que este é um bom momento para pedir ajuda de outras pessoas - isso se aplica tanto à vida profissional, procurando seus colegas e mentores que, com certeza, podem trazer um ponto de vista diferente e enriquecedor; quanto para a vida pessoal, buscando o acolhimento e o conselho de pessoas que você ama e confia. Porém, precisamos nos lembrar de não levar tudo ao pé da letra - escutar e refletir sobre a opinião de outra pessoa não significa, necessariamente, que ela fará sentido para você. O diálogo apenas nos mostra possibilidades diferentes, mas é necessário aprender a elaborar nossas próprias conclusões.Para aproveitar a Lua em Libra, aproveite para cuidar da sua autoestima, colocar uma roupa que te faça sentir bem e confortável e se arrumar um pouco. Somos muito movidos pelo visual e, por isso, quando você se sente fisicamente mais preparado para começar o dia, a produtividade tende a ser elevada.