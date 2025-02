Previsão do signo de Câncer para hoje, 24 de fevereiro

Iniciamos a semana com um clima de transição poderosa: Marte retoma seu movimento direto após um período retrógrado - desde o dia 6 de dezembro. Esse é um momento em que você pode finalmente impulsionar projetos, resolver pendências e agir com mais força e assertividade. Aquilo que você revisou em relação a suas atitudes, garra e autonomia agora ganha espaço para ser colocado em prática.



Entretanto, não se esqueça que Vênus estará prestes a entrar em movimento retrógrado - a partir de 1º de março - trazendo à tona revisões nas relações, valores pessoais e até mesmo em questões financeiras. Será importante ter clareza do que você realmente deseja antes de tomar decisões definitivas nesse setor.



Para começar a semana, temos a conjunção de Mercúrio com Saturno em Peixes, chamando você para a realidade: se não for palpável ou realizável, não adianta insistir. Saturno em Peixes pede que seus sonhos e inspirações ganhem forma concreta, exigindo mais planejamento e responsabilidade. É um ótimo momento para listar objetivos e traçar metas viáveis, ao invés de ficar apenas no campo das ideias.



Dica para a segunda-feira:



Faça ajustes naquilo que não está fluindo: desde atitudes e hábitos até projetos que precisam de uma reestruturação.

Use a clareza saturnina para filtrar o que faz sentido de verdade.

Esteja aberto(a) a repensar planos e relacionamentos, já que o movimento de Vênus pode pedir revisões.

Ao longo da semana, procure equilibrar ação (Marte) e reflexão (Vênus/Saturno) para caminhar de forma confiante rumo aos seus desejos.



Lembre-se: tudo que é sólido começa com uma boa estrutura. Se há algo que não esteja firme, este é o momento de consertar. Boa semana!

Signo de Câncer hoje

Questões de estudo, viagens e filosofia de vida ganham importância com esse trânsito. Saturno quer que você dê um passo mais concreto em seu crescimento pessoal: um curso, uma viagem planejada ou um novo olhar para suas crenças. Mercúrio ajuda na organização dessas ideias. Selecione o que realmente expande seu horizonte.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.