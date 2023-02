Previsão do signo de Câncer para hoje, 24 de fevereiro

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua entra em Touro, o que desperta mais estabilidade emocional e faz com que encontremos conforto no clima familiar. Uma dica para aproveitar esse momento é fazer algo com quem mora com você - como compartilhar uma refeição ou ver um filme que vocês gostem, deixando o celular de lado. A Lua em Touro nos ajuda a ter foco e praticidade para finalizar a semana sem tantas pendências. A influência de Touro também chama a atenção para como estamos cuidando do nosso bem-estar. Por isso, aproveite essa sexta-feira para ter momentos de descontração, em que você consiga desacelerar os pensamentos e desconectar-se das preocupações.O sextil que a Lua forma com o Sol hoje te influencia a estar mais acessível emocionalmente, para ter momentos de conexão com quem ama. Por outro lado, caso você se sinta muito estressado e sob pressão, tenha cuidado com as decisões impulsivas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.