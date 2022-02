Previsão do signo de Câncer para hoje, 24 de fevereiro

Signo de Câncer hoje

Nesta quinta-feira a Lua continua transitando por Sagitário, despertando uma visão mais otimista para enxergar os desafios diários como oportunidades para nos desenvolver. Porém, será preciso tomar cuidado com imprevistos envolvendo falhas tecnológicas relacionadas aos meios de comunicação. Essa dificuldade é causada pela quadratura que está se formando entre Urano e Mercúrio, que também dificulta o entendimento no diálogo e, por isso, pode impulsionar desentendimentos. O ponto positivo é que esse aspecto, ainda que seja desafiador, nos ajuda a enxergar as coisas por um outro ponto de vista. Como a Lua está minguando, tendemos a nos sentir mais cansados física e emocionalmente, como se o peso das responsabilidades se tornasse mais denso. Nesse momento, será importante permanecermos mais reservados, porque não teremos muita paciência para o convívio social e qualquer situação inconveniente pode se tornar uma briga.Aproveite a Lua minguante para limpar suas energias negativas e resolver suas pendências. Além disso, é importante ter coragem para expressar aqui que está te angustiando, lembrando de colocar a sua saúde mental como prioridade.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.