Previsão do signo de Câncer para hoje, 23 de setembro

O Sol ingressa em Libra. E a essa altura do campeonato, você já sabe que algumas lutas não fazem mais sentido. Não esqueça de ser justo(a) também com você. E na temporada libriana, alguns rompimentos podem ser definitivos. Pode ser que você tenha que redefinir os caminhos. E eu sei que você ainda não está seguro o suficiente, mas só confia. Não confunda segurança com apego. Não se acomode. Júpiter está lá no alto abençoando e facilitando os banhos.

Câncer

A entrada do Sol em Libra, na sexta-feira (23), marca o início de um ciclo onde sua atenção se volta ainda mais para as questões íntimas e familiares. Durante as próximas semanas, aproveite para cuidar melhor do seu lar e use o momento para se aproximar ainda mais das pessoas que você quer ter por perto.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.