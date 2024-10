Previsão do signo de Câncer para hoje, 23 de outubro

A Lua em Câncer ativa Quíron em Áries, trazendo à tona feridas emocionais que não podem mais ser ignoradas. Esse aspecto pede coragem para lidar com as dores que estão abertas, sem mais fugir delas. No entanto, Urano também entra em cena, abrindo caminho para surpresas e soluções inesperadas. Você pode receber boas notícias ou finalmente resolver algo que vem lhe incomodando há algum tempo, trazendo alívio e uma nova perspectiva. Este é o momento de curar e deixar o passado para trás.

Signo de Câncer hoje

Emoções profundas emergem com a Lua no seu signo, tocando nas suas vulnerabilidades. É hora de encarar o que te machuca. Urano pode trazer uma surpresa agradável em questões financeiras ou com projetos pessoais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.