Previsão do signo de Câncer para hoje, 23 de outubro

O Sol inicia sua jornada no signo de Escorpião. É um Sol que rasteja e recolhe-se no casulo. E até o dia 21 de novembro vai iluminar a escuridão e transformar sua consciência. E Mercúrio também chegou no signo de Escorpião, abrindo fissuras e vasculhando os porões da mente, o que significa que pelo menos até 10/11, você vai ter que lidar com assuntos profundos ou inconfessáveis.

E chega de meias palavras. A abordagem conciliadora não funciona mais nesse período. Mercúrio chega pra resolver e colocar um ponto final. Agora não existe meio termo. Você bem que tentou, mas agora não dá pra levar adiante, precisa cortar o mal pela raiz. E pra escorpião, quanto pior, melhor. Tem que piorar para melhorar. Não existe mais ou menos, aos poucos, nem meio termo. É tudo ou nada, ou dá ou desce, ou é ou não é; tome medidas radicais para resolver o que precisa ser resolvido. Você sairá renovado(a).

Câncer

Entre os dias 23/10 e 21/11, prepare-se para um empurrãozinho divino na sua criatividade e vida amorosa. Expresse suas paixões. A passagem do Sol por Escorpião dá um 'up' na sua confiança. Aproveite para se jogar nas atividades que você ama ou, quem sabe, dar a chance para outras que você estava “namorando”.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.