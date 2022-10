Previsão do signo de Câncer para hoje, 23 de outubro

Signo de Câncer hoje

Hoje o dia começa com Sol e Vênus ingressando em Escorpião, inaugurando um período em que estaremos mais intuitivos e determinados. Toda a potência de Escorpião será evidenciada, também porque um Eclipse nesse signo está se aproximando. A influência desse signo nos deixa mais perceptivos, aguçando a intuição e a sensibilidade para enxergar coisas que geralmente passariam batidas. Isso pode ser muito construtivo, dependendo da forma com que você irá absorver essas informações. Além disso, ontem ao final do dia a Lua entrou em Libra, trazendo um foco para as necessidades emocionais de nos relacionar, socializar e ouvir os outros. Esse conjunto de energias, da Lua em Libra e Sol e de Vênus em Escorpião, pede para que tenhamos mais atenção a nossa intuição e aos nossos sentimentos, acolhendo o que nos perturba e deixando muitas coisas irem embora. Ainda neste domingo, o movimento retrógrado de Saturno chegará ao fim, o que favorece o raciocínio e as burocracias do dia a dia. Aproveite para tirar um tempo para organizar sua semana, lembrando que na terça-feira (25/10) ocorrerá um Eclipse Solar, que despertará emoções intensas.A entrada da Lua em Libra, e Sol e Vênus em Escorpião, enfatizam a necessidade de ter mais atenção para sua intuição e seus sentimentos. Este é um bom momento para analisar o que vem te deixando aflito e ansioso, para que possa deixar essas pequenas coisas irem embora. Algumas mudanças vão ser necessárias para estar bem consigo mesmo.