Previsão do signo de Câncer para hoje, 23 de novembro

Essa semana se iniciou com o trânsito da Lua em Câncer, o que nos deixa mais sensíveis e um pouco melancólicos. Hoje esse astro, regente dos nossos sentimentos, continua passando por esse signo e precisamos ter cuidado para não deixar que os pensamentos intrusivos sejam predominantes. Além disso, Vênus em Capricórnio está formando um sextil com Marte em Escorpião. Apesar de esse aspecto ser considerado positivo na astrologia, a junção das energias desses dois planetas indica possíveis desentendimentos nos relacionamentos. Isso acontece porque o trânsito de Vênus por Capricórnio nos leva a agir de forma mais exigente e controladora nos relacionamentos; enquanto a passagem de Marte por Escorpião nos leva a agir de forma um pouco impensada, motivados por sentimentos intensos.

Signo de Câncer hoje

No início da semana, podemos aproveitar a sensibilidade canceriana e a empolgação de sagitário para fazer algo diferente com as pessoas que amamos. Mesmo que você não seja muito próximo das pessoas que moram com você, essa pode ser uma ótima oportunidade para começar a ter momentos de lazer juntos.



