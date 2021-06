Previsão do signo de Câncer para hoje, 23 de junho

Ontem Mercúrio voltou a transitar normalmente e, quando o movimento retrógrado chega ao fim, nos sentimos mais calmos, como se houvesse maior clareza mental. As últimas semanas foram intensas, repletas de imprevistos e desentendimentos, o que começa a se aliviar nesse momento. Porém, ainda estamos vivendo o momento de sombra pós retrogradação, que ainda requer paciência e reflexão sobre os hábitos e prioridades que têm regido a nossa vida. Além disso, o Sol em Câncer está formando um trígono com Júpiter em Peixes, que amplifica a nossa sensibilidade e pode criar uma certa dualidade entre o apego e a necessidade de espaço para ser você mesmo e se conhecer melhor. O processo de autoconhecimento é essencial para que possamos lidar melhor com os desafios diários da melhor forma possível. Por isso, o processo de compreender nossos próprios pensamentos e sentimentos deve ser contínuo, mesmo quando estamos vivendo uma vida agitada, seja por causa do trabalho ou dos relacionamentos que demandam mais tempo e energia.

Signo de Câncer hoje

Os nativos de Câncer têm a sua intuição e a sua sensibilidade afloradas durante o trânsito do Sol pelo seu signo. Nesse momento em que esse astro está fazendo um trígono com Júpiter, você deve aproveitar para analisar a forma como os padrões de apego emocional têm regido as suas relações afetivas. Lembre-se de priorizar a si mesmo(a).



