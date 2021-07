Previsão do signo de Câncer para hoje, 23 de julho

Nesta sexta-feira a Lua fica em Capricórnio até às 21:15, quando entra em Aquário. Mais tarde, às 23:40, a Lua fica cheia em Aquário. As energias dessa lunação reverberam durante esse fim de semana e nos convida a dar mais atenção aos assuntos que entram em evidência nos próximos dias. Afinal, a lua cheia é quando o Sol – governante de seu eu externo – forma uma oposição exata com a Lua – astro que de seu eu interno – lançando luz sobre verdades interiores que você pode ter desconhecido anteriormente.

Uma dica interessante é identificar quais casas do seu mapa astral estão em Leão e em Aquário, para saber quais assuntos essa lunação vai afetar de forma mais específica. Antes de adentrar em Aquário, porém, a Lua fica fora de curso aproximadamente desde às 13 horas, logo após formar uma conjunção com Plutão, o que indica que alguma conversa pode gerar desgaste.

Tente cumprir seus afazeres mais importantes antes de 13 horas, fazendo uma lista de prioridades e calculando quanto tempo você gasta para fazer cada atividade.

Amor

A Lua cheia em Aquário ilumina o seu eixo da segurança, sustento e suporte. É uma momento propício para refletir sobre o que é seu e o que é do outro. Esse discernimento é bem-vindo, pois pode te ajudar e ajustar as suas expectativas e sentimento de obrigação e dever em relação a situações que envolvem parcerias ou recursos de outras pessoas.

Carreira

Esse é um momento propício para enxergar as possibilidades e fazer um diagnóstico completo do que falta é do que está em excesso. Aparando as arestas, você estará pronta para consolidar certas realizações, escolhas e reestruturações que trarão melhorias para a sua carreira.

Dinheiro

Uma grande mudança de carreira pode estar se desenrolando, mas cabe a você tomar a próxima decisão em sua busca pelo sucesso. Não sacrifique seus sonhos pensando apenas no retorno financeiro.

