Previsão do signo de Câncer para hoje, 23 de fevereiro

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua começa o dia ainda transitando pelo signo de Escorpião, mas entre 6 e 10:30 ela ficará fora de curso. Por isso, devemos começar o dia com calma, lembrando que ficamos mais lentos e até mesmo angustiados quando a Lua está fora de curso. Após esse horário, ela ingressa em Sagitário e nos ajuda a retomar o otimismo e a sabedoria interna, que são características desse signo. A influência sagitariana favorece a transmissão de conhecimento, fazendo com que esse seja um bom momento para se dedicar a aprender algo novo, para buscar cursos profissionalizantes ou simplesmente para ler sobre um assunto que você goste. No fim do dia, às 19:30, a Lua entra na fase minguante, fazendo com que sua energia se direcione para o seu interior. Isso significa que é muito importante dar mais atenção a si mesmo, acolher seus sentimentos e refletir sobre as emoções e insights que vão vir à tona durante os próximos dias.A Lua minguante é especialmente sentida pelos cancerianos, que são regidos por esse astro. Sabendo disso, busque respeitar seu ritmo nesse momento, seja para fazer pequenas coisas (como tomar um banho com calma) ou em situações mais importantes (como as demandas profissionais). Além disso, tenha cuidado com excessos - nem todo problema precisa causar um sofrimento intenso.