Previsão do signo de Câncer para hoje, 23 de dezembro

Signo de Câncer hoje

Essa sexta-feira se inicia com a Lua Nova em Capricórnio, e essa nova lunação desperta em nós uma busca por mais estabilidade e conforto, nos deixando mais ambiciosos e nos preparando para o próximo ano. Além disso, hoje o Sol em Capricórnio está formando uma quadratura com Júpiter em Áries, o que pode nos deixar um pouco mais impulsivos nas conversas e em relação às decisões que precisam ser tomadas. Todos esses trânsitos evidenciam a necessidade de se planejar e de sonhar grande, tendo em mente o que te motiva e te inspira a ir além. Muitas coisas boas podem fluir com a sua dedicação. Por outro lado, é importante se lembrar de que nem tudo pode ser feito no seu tempo, e isso não significa que as coisas não darão certo.A Lua nova afeta diretamente seus sentimentos e como você vem expressando eles para as pessoas que ama. A energia de Capricórnio pode acabar deixando você, canceriano, mais sério e decidido a definir em que 'pé' estão em seus relacionamentos, principalmente os amorosos.