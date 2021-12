Previsão do signo de Câncer para hoje, 23 de dezembro

O posicionamento da Lua em Leão evidencia as vontades do ego e pode gerar um comportamento mais agressivo, porque queremos que tudo seja feito à nossa maneira. Isso se torna ainda mais delicado devido ao fato de que Saturno e Urano estão formando uma quadratura. Esse aspecto desarmônico pode gerar imprevistos e problemas burocráticos, além de nos deixar irritados com mais facilidade. Como o Sol ingressou em Capricórnio ontem, às questões do trabalho podem fazer com que você se cobre muito e tenha atitudes arrogantes.

Signo de Câncer hoje

Os cancerianos se sentem mais confortáveis no começo dessa semana, devido à presença da Lua (seu planeta regente) em Câncer. Por outro lado, a sensibilidade característica do seu signo, quando somada ao ingresso do Sol em Capricórnio, pode fazer com que você fique mais ciumento e possessivo, seja cauteloso.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.