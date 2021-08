Previsão do signo de Câncer para hoje, 23 de agosto

Ontem a Lua entrou na fase cheia logo no início do dia, às 9 horas, no signo de Aquário. Antes das 10 horas a Lua já ingressou em Peixes, e formou vários aspectos que podem fazer com que nos sintamos sobrecarregados emocionalmente. Além dos trânsitos lunares, o Sol também entrou em um novo signo ontem. O ingresso do Sol em Virgem aconteceu aproximadamente às 6:40, trazendo o fim da ‘temporada leonina’ juntamente com as energias desta Lua cheia. Isso traz clareza para as situações que estamos vivenciando e nos voltar mais para o racional, após um período em que os sentimentos estavam evidenciados devido à energias leoninas. Esse também é um bom momento para se conectar com a sua espiritualidade e refletir sobre as suas últimas experiências, buscando compreender qual o aprendizado que está por trás disso. A Lua em Peixes nos deixa mais introspectivos, o que faz com que tenhamos mais facilidade para acolher e refletir sobre os nossos sentimentos.

Signo de Câncer hoje

A presença de Vênus em Libra tende a trazer à tona sentimentos mais densos, que estavam silenciados. O encontro entre Mercúrio e Marte indica que esse pode ser um momento para prestar atenção nas coisas que estão drenando sua energia (situações, pessoas ou sentimentos), para que você lide com isso de forma mais consciente.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.