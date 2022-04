Previsão do signo de Câncer para hoje, 23 de abril

Signo de Câncer hoje

A fase minguante da Lua representa um momento de recolhimento, em que nos sentimos mais introvertidos e até mesmo sem energia. Por isso, podemos nos sentir um pouco desanimados hoje, já que a Lua entra na fase minguante enquanto transita por Aquário. Como essa é a última fase do ciclo lunar, é normal nos sentirmos sobrecarregados e uma das lições mais importantes que podemos aprender é sobre a importância respeitar nossos próprios limites. No mundo atual, sabemos que são poucas as pessoas que realmente tem o privilégio de parar tudo para viver esse momento da forma mais plena possível. Ainda assim, a Lua minguante desperta a necessidade de avaliar melhor quais são as prioridades em meio aos compromissos diários. Quando conseguimos definir aquilo que verdadeiramente merece o gasto de tempo e de energia, torna-se claro que os momentos de autocuidado e de descanso são essenciais para que todo o resto funcione de acordo com o esperado.A emotividade que pode ser despertada quando a Lua (planeta regente de Câncer) entra na fase minguante pode fazer com que você reflita por um ponto de vista vitimista sobre as situações que está passando. Tenha cuidado para não ficar esperando algum tipo de salvação, sem que você mesmo corra atrás do que deseja.