Previsão do signo de Câncer para hoje, 23 de abril

Hoje a Lua continua em Virgem, nos convidando a organizar melhor nossa vida, nossa rotina e especialmente aquela situação que tem nos feito ficar ansiosos, a ponto de perder a razão. Nesse momento em que vivemos o isolamento social, é muito importante ter o trabalho de analisar aquilo que está servindo como o gatilho da sua ansiedade, o que pode ser preocupações, hábitos prejudiciais ou ciclos viciosos. Essas situações serão evidenciadas nos próximos dias, porque hoje Marte está ingressando no signo de Câncer, um posicionamento que não é benéfico para esse astro. Isso acontece porque Marte é o planeta que se relaciona com nossos instintos e impulsos, ou seja, aquilo que nos faz agir; enquanto Câncer é um signo sensível, maternal e protetor. A junção dessas duas tendências pode despertar uma postura irracional, em que você é movido por sentimentos aflorados, sem pensar claramente sobre o que está fazendo. Tenha cautela com comportamentos impensados e com excesso de ciúmes.

Signo de Câncer hoje

Os cancerianos são especialmente afetados pela presença de Marte em Câncer, que pode te levar a adotar uma postura vitimista, se magoando por situações que não envolvem você diretamente, mas que não acontecem de acordo com aquilo que você acha certo. Tenha cuidado para não pensar como um sabe-tudo.



