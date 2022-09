Previsão do signo de Câncer para hoje, 22 de setembro

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua continua transitando por Leão, mas a animação e determinação que são características desse trânsito não são tão notáveis nesse momento, porque a Lua fica fora de curso durante todo o dia. Não seja tão exigente consigo mesmo neste momento, principalmente em relação à sua produtividade no trabalho. Além disso, hoje no fim do dia o Sol, que estava em Virgem durante as últimas semanas, entra no signo de Libra, inaugurando um novo momento em nossos relacionamentos. Apesar de estarmos vivendo momentos estressantes envolvendo falhas de comunicação e até mesmo contratempos eletrônicos - eventos que são influenciados pelo movimento de Mercúrio retrógrado - as energias librianas nos auxiliam a lidar com tudo isso. Com a passagem do Sol para o signo de Libra, nos sentimos preparados para ser mais compreensivos com os outros, para não tomar conclusões precipitadas e para conciliar aquilo que precisa de mais atenção em nossas vidas - seja no âmbito profissional, familiar, amoroso ou em relação ao autocuidado.A necessidade de se encaixar no outro geralmente provém com base naquilo que você mesmo impôs como um padrão de relacionamento perfeito. Muitas vezes, os nativos de Câncer podem acabar tentando moldar o seu modo de pensar e de agir, porque acreditam que isso é o que deve ser feito, seja para atingir suas próprias expectativas ou as das pessoas com quem se relacionam.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.