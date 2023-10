Previsão do signo de Câncer para hoje, 22 de outubro

Sua madrugada pode ter sido agitada. Exatamente às 03:00 a Lua e Mercúrio obstruíram a passagem e sua mente pode ter ficado mais agitada, comprometendo a tranquilidade do seu sono. Mas o mensageiro dos Deuses, Mercúrio, está mais visceral do que nunca e acende a luz que antecede os teus voos. Ele faz uma parceria com Saturno, no signo de Peixes, ativando sua mente estratégica. Hoje é um bom dia para sentar e traçar a rota, fazer planos, cálculos e fechar parcerias de sucesso. Mas só feche aquela parceria que você quer que permaneça na sua vida por um bom tempo.

No domingo à tarde, você terá a oportunidade de falar com precisão, se expressar abertamente e organizar suas ideias. Faça acordos, assine contratos, faça um pedido de namoro ou casamento. Dificilmente você vai cair nas armadilhas típicas da comunicação. E sob esse céu, qualquer negociação que vise resultados a médio e longo prazo serão favorecidas. E ainda temos um grande triângulo de Terra, formado por Vênus em Virgem, Lua em Capricórnio e Júpiter em Touro, lhe concedendo uma benção. E eu te pergunto: O que está te impedindo de dar a cara a tapa? Faça uma lista das coisas que gostaria de realizar. É Lua crescente em Capricórnio e sua capacidade produtiva ganha um espaço enorme no seu universo empreendedor.

Câncer

Hoje o seu humor muda e o Céu vai beneficiar a sua vida em vários aspectos. Vênus, Lua e Júpiter estão conspirando ao seu favor, tornando este dia perfeito para sentar-se e continuar aquela conversa, dessa vez será definitivo. Não desperdice esse dia sozinho(a) ou em silêncio. O domingo promete momentos muito agradáveis com amigos, irmãos e vizinhos. Vai passear!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.