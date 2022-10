Previsão do signo de Câncer para hoje, 22 de outubro

Signo de Câncer hoje

Esse sábado se inicia com a Lua ainda em Virgem, trazendo um pouco de foco e organização para sua manhã. Aproveite esse primeiro momento do seu final de semana para arrumar pendências que tem lhe incomodado em casa - cuidar do seu lar é uma parte fundamental para o bem-estar. Além disso, hoje é o último dia do Sol em Libra, isso possibilita um olhar para suas relações, para as coisas que realmente deseja fazer, para que assim possa sair das indecisões, seja de projetos que não estão mais dando certo, seja conversas que vem adiando. O dia pede um pouco mais de paciência, tire um momento para relaxar, aproveite que a Lua fica fora de curso de 15:20 às 22:25 para se desconectar, sair com a família, ver um filme, conversar com alguém que goste. Lembre-se que precisamos de tempo não só para crescer e buscar sempre por novos projetos, mas também para descansar e nos fortalecer.O último dia do Sol em Libra, somado à entrada da Lua neste signo durante a noite, pode deixar os cancerianos mais carentes e sensíveis em relação às pessoas que amam. Esse sábado pode ser um bom dia para relaxar, ver sua família e estar perto de quem gosta. Cuidado para não deixar que essa carência se torne um drama e acabe cobrando demais das pessoas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.