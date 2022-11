Previsão do signo de Câncer para hoje, 22 de novembro

Signo de Câncer hoje

Hoje o Sol (finalmente) entra em Sagitário logo no início do dia, despertando um momento mais leve e livre (de amarras, de construtos sociais, de crenças limitantes…). Nos últimos trinta dias, em que o Sol estava transitando por Escorpião, nós mergulhamos nas profundezas de nós mesmos e daquilo que temos de mais precioso (nossos valores, nossos relacionamentos e nossa história). Com tudo isso, vivemos um período de intensa cura e renovação, que pode ter nos deixado um pouco cansados psicologicamente. Agora, a entrada do Sol em Sagitário representa uma virada de chave, que possibilita enxergar a vida com menos pessimismo, buscando cicatrizar as feridas (enquanto a influência escorpiana pode ter te levado a 'cutucar' onde dói, para entender melhor). Depois de uma imersão em nosso Eu interior, agora estaremos mais extrovertidos. Além disso, a busca por conhecimento, a confiança nos próprios instintos e o otimismo são características que serão evidenciadas a partir de agora.Seja na vida profissional ou pessoal, não tenha receio de perseguir seus objetivos com coragem. Apenas quando você se arrisca é possível saber o resultado - e, a partir de um novo resultado, você sempre poderá se reinventar!