Previsão do signo de Câncer para hoje, 22 de maio

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua entra na fase minguante em Peixes, o que pode nos ajudar a nos recompor de alguns 'baques' que podem ter acontecido como efeito do Eclipse que aconteceu na semana anterior. Porém, isso não significa que não vamos enfrentar alguns desafios nos próximos dias, afinal, Mercúrio está em movimento retrógrado desde o dia 10 de maio. Ainda assim, a influência dessa Lua pode nos ajudar a recuperar a conexão nós mesmas, para lidar melhor com as situações que estão sendo despertadas pelo movimento retrógrado de Mercúrio. Dessa forma, é interessante aproveitar o fim deste mês para dar mais atenção ao autoconhecimento e à sua espiritualidade. A introspecção é necessária para manter o controle emocional.A Lua minguante em Peixes faz com que você se sinta mais emotiva. Por isso, tenha cautela para não descontar os sentimentos mais difíceis nas pessoas que estão ao seu redor. Volte-se para si mesma.