Previsão do signo de Câncer para hoje, 22 de junho

Hoje o dia começa de forma mais animada, com o ingresso da Lua em Sagitário logo de manhã. Os trânsitos astrológicos que aconteceram nos últimos dias nos deixaram mais emotivos e até mesmo pessimistas, porque os sentimentos estavam à flor da pele e qualquer situação pareceu ser mais desafiadora que o normal. Por isso, é importante aproveitar as energias sagitarianas para recuperar o ânimo e fazer coisas que te fazem sentir bem, seja começar o dia com uma atividade física ou ter um momento de lazer com as pessoas que moram com você. Uma dica interessante para hoje é fazer algo diferente da sua rotina, como jogar um jogo de tabuleiro, fazer algo ao ar livre (como uma corrida, um piquenique ou alguns minutos de yoga). Além disso, hoje Mercúrio retrógrado chega ao fim e esse astro volta a transitar normalmente, trazendo alívio na confusão mental que estamos experienciando. Porém, os efeitos desse fenômeno ainda são percebidos por aproximadamente mais dez dias, devido ao que é chamado de sombra pós-retrogradação.

Signo de Câncer hoje

A entrada da Lua em Sagitário representa um convite para que os nativos de Câncer saiam da zona de conforto e se desafiem a fazer aquilo que você sempre teve vontade, mas deixava o medo de impedir. Apesar da sua personalidade cautelosa ser uma grande qualidade, ela também pode te impedir de aproveitar novas experiências.



