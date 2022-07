Previsão do signo de Câncer para hoje, 22 de julho

Signo de Câncer hoje

Nesta sexta-feira, o Sol ingressa em Leão, o que ajuda a resgatar o seu poder pessoal, mas também pode fazer com que você sinta certa carência, querendo atenção de quem ama. Sendo esse o caso, você pode partilhar momentos de lazer com quem convive com você ou ligar para um amigo para colocar o papo em dia. Durante os próximos trinta dias em que o Sol está transitando por Leão, nos sentimos mais animados e mais autoconfiantes. É preciso dar atenção para nós mesmos, porque a presença do Sol no signo em que rege nos ajuda a acessar mais facilmente o nosso coração, a nossa essência e a nossa vocação. Aproveite esse período de autodescoberta para identificar aquilo que te deixa mais feliz e entusiasmado com a vida.Nem sempre você é canceriano, consegue se posicionar no ambiente profissional, faltando coragem para assumir posicionamentos específicos. Para isso, a temporada do Sol pelo signo de Leão traz a capacidade de confiar naquilo que você está pensando e promove força para lançar aos quatro ventos suas ideias mais inovadoras.