Previsão do signo de Câncer para hoje, 22 de janeiro

Iniciamos uma semana que pede ação. Continue se esforçando e não pare por nada. O maior aprendizado dessa semana é sobre paciência, existem muitos frutos a serem colhidos, mas espere um pouco, pois nem todos os frutos estão maduros ainda. Se prepare para uma semana de muitos aprendizados e amadurecimento. Você quer expandir, ganhar, crescer e progredir, mas ainda vai ter que explorar e romper alguns limites. Estamos chegando no ápice da Lunação de Capricórnio e como se fosse um jogo, existem normas e regras de ação. E lembre-se: se não seguir as regras você perde! E o que seria do jogo se não fosse o objetivo? Seu objetivo está claro? Chegou o momento de atingir seus objetivos, mas para isso os desafios precisam ser superados. E para passar de fase, você precisa de uma estratégia, uma melhoria ou adaptação. E o desafio dessa segunda-feira é ter que lidar com a ansiedade e uma mente cheia de informações. Cuidado com tudo que você fala ou escuta, seja neutro(a), imparcial. O segredo é não levar nada para o pessoal, não se deixe levar por intrigar. No início da noite, a Lua se aconchega no signo de Câncer. E você quer casa, cama, ninho, abrigo, colo. É dentro que você encontra o que tanto procura, pois assim como ensinou Adélia Prado, "a coisa mais fina do mundo é o sentimento".

Signo de Câncer hoje

Querido(a) canceriano(a), não se sinta tão injustiçado(a) pela vida. Tenha um pouco mais de paciência, pois logo seus esforços serão recompensados. Tudo que você precisa fazer agora é colocar sua vida em ordem, encontrar equilíbrio interno e só depois focar na sua vida prática.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.