Previsão do signo de Câncer para hoje, 21 de setembro

A tensão provocada pelo Sol e Netuno nos últimos dias começa a dispersar, ou seja, o Sol dissipa a Neblina Netuniana. E aquele desânimo ou aquela imunidade baixa que insistiu em te acompanhar nos últimos dez dias se despede e a sua vitalidade vai voltando aos poucos e a vida vai ficando mais branda.

Agora que você já compreendeu, o que vai fazer com todas essas fichas que caíram? Pegue essas ilusões, os enganos e as decepções, junte com aqueles sentimentos represados, as mágoas do passado e, assim como um(a) alquimista, transforme esse chumbo emocional em ouro. E o Sol está pronto para brilhar e iluminar esse Céu aflito dentro de nós.

Quem vai facilitar as ações ou as decisões que precisam ser tomadas é o encontro fluido do Sol com Plutão. Essa parceria marca uma oportunidade que o Universo nos concede. Eu só sei que você não será o(a) mesmo(a) depois desse trânsito purificador.

Sabe quando a lagarta se transforma em borboleta? É sobre isso. A presença de Plutão não é nada sutil, é sempre ameaçadora. Não é à toa que esse planeta já sofreu um rebaixamento astronômico. Mas aproveite esse encontro entre o Sol e Plutão para destrinchar sua vida. Onde você abriga os receios, suspeitas e desconfianças? Em qual área da vida você se sente sem forças? Financeiro, moral, sexual, espiritual, emocional ou material? É nesse lugar que você encontra seu poder, sua força reprimida.

O que você vai fazer com as dores de experiências passadas? Não permita que nada, nem ninguém te rebaixe ou te exclua, o Sol vai ampliar a consciência sobre si mesmo(a). Se você não se enxerga, chegou a hora de ter consciência do seu próprio poder.

Horóscopo escrito com alma por uma astróloga Plutoniana, ouvindo uma canção da Marisa Monte que resume o Céu de hoje: “Lá vem o sol para derreter as nuvens negras. Para iluminar o fim do túnel. E a luz do céu para inspirar os seus desejos. Pra fazer você encher o peito e cantar…” (Pra Melhorar - Marisa Monte)

Câncer

Suas descobertas e transformações acontecem a partir dos encontros. E depois de tantos rompimentos ou crises, chegou a hora de renovar as forças. União e entendimento marcam o cenário afetivo. Aprofunde os laços, pois o Sol e Plutão se unem e prometem trazer conexões profundas. Aproveite o momento, chame seu par para uma conversa ou retome uma relação importante.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.