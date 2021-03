Previsão do signo de Câncer para hoje, 21 de março

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua entra na fase crescente às 11:42 no signo de Câncer, nos deixando mais sensíveis e amorosos. Essa lunação te convida a dedicar-se àquilo que te faz bem, zelar por si mesmo, amparar-se e perdoar-se, para que você renove suas energias e consiga perceber quanta força existe em seu interior. Entretanto, você deve tomar cuidado para não se deixar levar pelas vibrações mais baixas desse momento, que podem te deixar melancólico e vitimista - acolha e aprenda com as suas experiências internas e externas, mas também saiba deixá-las no passado. Frequentemente, nós tendemos a assumir fardos que não são nossos, o que gera certo esgotamento emocional - e às vezes até físico. O contexto astrológico atual nos leva a perceber que de nada adianta adotar essa postura maternal, se não estivermos bem psicologicamente e não respeitamos nossas limitações. Por isso, usufrua deste domingo para cuidar da sua saúde mental e ter momentos de lazer que sejam verdadeiramente relaxantes para você.Hoje é um dia especial para que os cancerianos se dediquem a cuidar não só de si mesmos, mas também do seu lar e das pessoas que dividem ele com você, pois isso está diretamente relacionado ao seu bem-estar. Por isso, tente combinar alguma atividade em família, como ver um filme juntos. Porém, tome cuidado para a sensibilidade aflorada não gerar discussões.